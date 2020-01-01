بالوتيلي: إبراهيموفيتش أحبطني وهذا هو موقفي من منتخب إيطاليا

بالوتيلي يتحدث عن علاقته بالمنتخب الإيطالي و روبيرتو مانشيني و زلاتان إبراهيموفيتش في إنتر وميلان

قال ماريو بالوتيلي إن زلاتان إبراهيموفيتش كان سببًا في إحباطه في بداية مسيرته، حيث شكك في امتلاكه للقدرات اللازمة للاعب كرة القدم.

وتحدث ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا الحالي واللاعب الإيطالي الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة عن العديد من التفاصيل حول مسيرته.

وحول ذلك، ومن خلال بث مباشر لبالوتيلي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تواصل المهاجم الإيطالي مع فابيو كانافارو من أجل الحديث عن الكثير من التفاصيل إلى الجماهير.

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وقال بالوتيلي: "في بداية مسيرتي مع إنتر كان زلاتان إبراهيموفيتش أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي، وكنت أنا أبلغ من العمر 17 عامًا فقط"

وأضاف: "في البداية قال لي إن إمكانياتي شحيحة ولا أستطيع اللعب، ولكن مع الوقت نصحني بالتعامل مع مينو رايولا ليكون وكيل أعمالي"

وتابع: "علاقتي بروبيرتو مانشيني؟ لدي علاقة خاصة معه، إذا كنت تعتقد أنك لست مضطرًا إلى الاتصال بي فأنا لا أعتقد ذلك، لأنني أعلم أنه يجب عليك الاتصال بي، وبالطبع لن تفعل ذلك لجعلني أجلس على مقاعد البدلاء"

وأردف: "من بين المدربين الذين أتذكرهم بسرور هناك الروماني السابق رودي جارسيا، الذي التقيت به في أولمبيك مرسيليا، لقد وضعته في قمة المدربين الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي"

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يذكر أن ماريو بالوتيلي قد عانى كثيرًا في أجواء إيطاليا من عنصرية الجماهير، وخاصة في ملعب سان باولو في الجنوب وأيضًا من قبل جمهور إنتر.