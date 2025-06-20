"لم أخبر ماريسكا" .. بالمر يكشف السبب الغريب وراء "قناع الطائرة"

كشف كول بالمر عن السبب الغريب الذي دفعه إلى السفر مع تشيلسي إلى كأس العالم للأندية مرتدياً قناعاً على وجهه.

ماذا حدث؟

اللاعب الدولي الإنجليزي هو أحد أعضاء فريق البلوز الذي يأمل في الفوز بلقب عالمي في الولايات المتحدة.

وقد بدأ الفريق حملته بأفضل طريقة ممكنة بفوزه على فريق LAFC من الدوري الأمريكي لكرة القدم بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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كان بالمر لاعبًا بارزًا في تلك المباراة، وسيحاول تكرار أدائه عندما يواجه عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز فريق فلامنجو البرازيلي في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا يوم الجمعة.

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هل تعلم

قبل تلك المباراة، أوضح بالمر سبب سفره إلى أمريكا وهو يرتدي قناعًا. وكان مدربه في النادي، إنزو ماريسكا، قد قال سابقًا عندما سُئل عن هذا الموضوع: "لم أسأله. لم يكن مريضًا. بصراحة، لا أعرف حتى ما إذا كان ذلك على سبيل المزاح!"

ما قاله بالمر

قال بالمر، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا ويجب أن يعتاد على نمط حياته السريع: "لم تكن مزحة، أنا فقط لا أحب رائحة الطائرات. لهذا أرتدي قناعًا. لا شيء آخر. إنزو لا يعرف، لم أخبره، لكنه لم يسألني لأكون صادقًا".

ماذا بعد؟

بالمر، الذي حصل على لقب أفضل لاعب شاب في نهاية موسمه الأول في ستامفورد بريدج، تم ترشيحه لقائمة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25. كما ارتدى قميص تشيلسي رقم 10، باعتباره اللاعب الأكثر إبداعًا في الفريق.