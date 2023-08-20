بالعربية .. نيمار يوجه رسالة خاصة لجمهور الهلال

صاحب الـ31 عامًا في حفل تقديمه لاعبًا جديدًا بصفوف الهلال السعودي.

SHAHID

وجه النجم البرازيلي نيمار، الوافد الجديد لصفوف الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي رسالة خاصة لجماهير الزعيم، حيث حظى باستقبال حافل أمس السبت في استاد الملك فهد الدولي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ونشر نيمار عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صورًا من حفل تقديمه وعلق عليها: "ليلة مبهرة، غمرتني بالسعادة، شكرًا لجمهور الهلال.. فخور كوني هلالي".

وحرص الآلاف من مشجعي الهلال على حضور حفل تقديم نيمار، كما هتفوا له من المدرجات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

نيمار انضم إلى صفوف الهلال بعقد يمتد لمدة موسمين مقابل 90 مليون يورو بالإضافة إلى امتيازات أخرى، بحسب تقارير صحفية.

يذكر أن نيمار رحل عن باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بعد أن خرج من حسابات لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي الجديد.

SHAHID