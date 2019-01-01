بالدموع - هيثم فاروق: لاعبو الزمالك رجال واستحقوا اللقب
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
عبر هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك وفينورد الهولندي السابق، عن سعادته البالغة بتتويج القلعة البيضاء بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.
فاروق انهمر في البكاء بعد انتهاء المباراة بتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.
وقال هيثم فاروق خلال تواجده بالاستوديو التحليلي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "لاعبو الزمالك رجال، ويستحقون التتويج باللقب الإفريقي".
بطل اللحظات الرائعة دائمًا.🔝— جول مصر (@goaleg) May 26, 2019
حقق الثلاثية من قبل مع #الأهلي في السعودية، والآن يُتوج ببطولة الكونفدرالية مع #الزمالك .🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/DoHF5mF3nB
هيثم فاروق تابع: "مبروك للجماهير تحقيق اللقب، ونادي الزمالك عريق ويستحق لقب الكونفدرالية".
وأنهى لاعب الزمالك السابق حديثه قائلًا: "اتركوني الآن لأنني أبكي فرحًا بالتتويج القاري".
الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بعد التعادل بهدف لمثله، في مجموع الفريقين.