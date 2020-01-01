بالأرقام.. ماجواير أفضل من فان دايك

مدافع مانشستر يونايتد يتفوق على مدافع ليفربول

ارتكب فيرجيل فان دايك خطأ قاتلًا في مباراة ليفربول أمام آرسنال، وهو أول الأخطاء المباشرة التي تتسبب في هدف للمدافع الهولندي هذا الموسم.

وكان ليفربول قد سقط أمام آرسنال بهدفين مقابل هدف واحد في ثاني خساراته هذا الموسم والتي جاءت بعد هزيمة واتفورد قبل التوقف.

وبعد خطأ فان دايك، قامت صحيفة ذا صن بالإشارة إلى تفوق أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم ونجم مانشستر يونايتد هاري ماجواير على فيرجيل فان دايك هذا الموسم.

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ونشرت إحصائيات الثنائي هذا الموسم والتي جاءت وفقًا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي وضحت التفوق الرقمي لماجواير.

وظهر الفارق في الالتحامات والاعتراضات لصالح ماجواير، حيث قام ماجواير بـ 18 التحامًا مقابل 14 فقط لفان دايك، بينما على مستوى الاعتراضات قام ماجواير بـ 67 اعتراضًا مقابل 39 فقط لفان دايك.

— Lilian Chan (@bestgug) July 16, 2020

كما تُظهر الإحصائيات أن المدافع الإنجليزي لديه عدد من الإحصائيات الدفاعية الأفضل مقارنة بما قدمه فان دايك خلال الموسم الحالي كاملًا.

والأهم، وفيما يتعلق بمباراة الأمس بين ليفربول وآرسنال، لم يتسبب ماجواير بأي خطأ مباشر في أي هدف في مرمى مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.

يذكر أن هاري ماجواير كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.