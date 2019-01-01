باكيتا يوضح الفارق بين بيولي وجيامباولو

ميلان حقق فوزه الأول بالأمس مع بيولي في الدوري الإيطالي

كشف لوكاس باكيتا، لاعب ميلان الإيطالي الفارق بين ستيفانو بيولي مدرب الفريق الحالي، والمدرب السابق ماركو جيامباولو.

وحقق ميلان فوزه الأول تحت قيادة بيولي على حساب سبال بالأمس، بهدف نظيف في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وقال باكيتا في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أننا مع بيولي أصبحنا في وضع أكثر راحة، قبل ذلك لم يكن كل لاعب في مكانه الصحيح".

وتابع: "بيولي أكثر دقة في طلب أشياء معينة داخل الملعب، وهذا جعل الأمور أفضل بالنسبة لنا".

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وواصل: "عندما تتلقى الكثير من التعليمات، فإن الارتباك يصيبك، ولكن مع بيولي كل شيء واضح".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن بارما صاحب المركز التاسع.