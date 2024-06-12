باقٍ ويتمدد .. تين هاج مستمر مع مانشستر يونايتد وقريب من تجديد عقده!

مانشستر يونايتد يحسم مصير مدربه

حسم مانشستر يونايتد مصير المدرب، إريك تين هاج، بعد الأنباء الأخيرة بإمكانية التخلي عنه وسط فشل الشياطين الحمر في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد احتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي المنصرم، لكنّ فوزه بكأس الاتحاد على حساب الجار، مانشستر سيتي، ضمن له المشاركة في الدوري الأوروبي.

ويبدو أنّ تحقيق لقب كأس الاتحاد أضاف عمرًا جديدًا لتين هاج في مانشستر يونايتد، إذ أكدت صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية أنّ المدرب لن يغادر مسرح الأحلام خلال الصيف الجاري.

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بل أكدت الصحيفة أيضًا، على أنّ الإدارة الجديدة لمانشستر يونايتد برئاسة السير جيم راتكليف، تدرس تمديد عقد المدرب الهولندي والذي ينتهي في 2025.

وانضم تين هاج لتدريب مانشستر يونايتد في صيف 2022 وكانت أكبر أزماته داخل النادي استبعاد كريستيانو رونالدو وعدم الاعتماد عليه بصورة أساسية، وهو ما أدى في النهاية لفسخ عقد النجم البرتغالي.

وحقق تين هاج في موسمه الأول لقب كأس الرابطة على حساب نيوكاسل يونايتد كما أنهى فريقه في المركز الثالث ليتأهل لدوري أبطال أوروبا.

لكن في الموسم الثاني، ودّع الأبطال من دور المجموعات باحتلال المركز الأخير، كما أنهى الموسم بطلًا لكأس الاتحاد على حساب السيتي.

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد خسر لقب كأس الاتحاد الموسم الماضي أمام الجار أيضًا.