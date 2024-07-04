باقي خطوة واحدة .. لاعب الاتحاد يحزم أمتعته ويستعد للديربي مع الهلال والنصر!

الاتفاق تم ولكن..

أصبح نادي الاتحاد، في انتظار رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الميركاتو الصيفي، التي تنطلق في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري.

الفريق الجداوي يطمح في تعويض موسمه الكارثي الذي خرج فيه خالي الوفاض من كافة البطولات، فيما يستعد لتقليص القائمة إلى 25 لاعبًا، مع تسجيل 10 محترفين أجانب، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل الموسم الجديد الذي يشهد مشاركة العميد في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة نادي الرياض، توصلت لاتفاق مع وكيل سويلم المنهالي، من أجل انتقاله إلى الفريق العاصمي، فيما اشترطت على اللاعب صاحب الـ20 عامًا، توقيع مخالصة مالية مع ناديه، من أجل استكمال إجراءات العقد الجديد.

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وكان سويلم المنهالي، قد تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2022، مع توقيع عقد لمدة 5 مواسم، حتى 2027، بقرار من المدرب الأسبق كوزمين كونترا، فيما شارك اللاعب مع الاتحاد، خلال الموسم الماضي، في 9 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي، بإجمالي 249 دقيقة، كما خاض 3 دقائق فقط في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال مباراة آجمك الأوزبكي في دور المجموعات.

وفي حالة انتقال سويلم المنهالي إلى صفوف الرياض، فإنه على موعد مع خوض أكثر من مباراة ديربي، خلال الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي، أمام أندية الجوار (الهلال، النصر، الشباب)، خاصة بعدما ضمن الرياض البقاء في دوري المحترفين، بعد احتلال المركز الرابع عشر، برصيد 35 نقطة.