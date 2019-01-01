بافيتيمبي جوميس يكشف سر الاحتفال على طريقة الأسد

جوميس يتربع حالياً على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس هداف نادي الهلال ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن سر الاحتفال الذي يقوم به عند تسجيله للأهداف.

جوميس يتربع حالياً على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 هدف ويُقدم أداء فني أكثر من رائع مع الزعيم.

وعبر اللاعب في تصريحاته عن سعادته الكبيرة لوجود تفاعل كبير على طريقة احتفال الأسد التي يقوم بها عقب تسجيل كل هدف.

وسرد اللاعب قصة الاحتفال الشهير الذي يقوم به وقال : شاهدت لاعبًا برازيليًّا، يسجِّل هدفًا، ويحتفل بهذه الطريقة، فأعجبتني الاحتفالية كثيرًا، وذلك حينما كنت لاعباً في أكاديمية سانت إتيان الفرنسي.

أليكس دياز لاعب سانت إتيان السابق الذي قام جوميز بتقليد احتفاله حسب قوله @BafGomis 🦁 pic.twitter.com/OFUpjdHaZn — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 28, 2019

ويقصد جوميس اللاعب البرازيلي أليكس دياز، الذي لعب لسانت إتيان مرتين 1999ـ2001 و2002ـ2003، وأدى تلك الاحتفالية بعد تسجيله أربعة أهداف في مرمى مرسيليا عام 2000.

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وأضاف جوميس : عند تصعيدي للفريق الأول قمت بهذه الحركة، وكان ذلك عندما سجلت هدفاً مع سانت إتيان في شباك مرسيليا.

وأنهى اللاعب تصريحاته ليؤكد أن هذا الاحتفال يلازمه منذ هذا الحين وأصبح يقوم به بعد تسجيل كل هدف.