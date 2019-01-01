بافيتيمبي جوميس يحتفل بتأهل السنغال لنهائي أمم إفريقيا

مهاجم الهلال السعودي يحتفل بتأهل السنغال للنهائي الإفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على الاحتفال بصعود منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

السنغال وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على تونس بهدف دون رد في نصف النهائي.

ونشر جوميس عبر حسابه الشصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو له، وهو يحتفل بصعود السنغال للمباراة النهائية.

فرحة اللاعب جوميز (فرنسي من أصول سنغالية) بصعود السنغال على حساب تونس في كأس الأمم 👇



(📽: BafGomis@)#إفريقيا_مع_جولpic.twitter.com/IaNosTzLk5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 14, 2019

المهاجم الفرنسي كتب على الفيديو المنشور "شعوري الآن، السنغال وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا".

جوميس يحتفل بتأهل أسود التيرانجا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، لأن أصوله سنغالية ولكنه اختار اللعب لمنتخب فرنسا.

ويعد بافيتيمبي جوميس واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الهلال السعودي، حيث انضم له الصيف الماضي 2018، قادمًا من جالطة سراي التركي.

ويواجه منتخب السنغال نظيره الجزائري في المباراة النهائية، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة.