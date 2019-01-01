بافارد بعد ثلاثية ريال مدريد: القادم أفضل

رسالة مفعمة بالثقة والتفاؤل

قال الوافد الجديد على بايرن ميونخ بنيامين بافارد، إن الفوز العريض الذي تحقق على حساب ريال مدريد في بطولة كأس الأبطال الودية، مجرد بداية لظهور الصورة التي ينتظرها عشاق البافاري من الفريق في الموسم الجديد.

وأسقط بطل ألمانيا معذبه في دوري أبطال أوروبا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "إن آر جي" ضمن استعدادات كلا العملاقين للموسم الجديد، وذلك بعد السقوط المفاجئ للبايرن في وديته الأولى أمام مدفعجية آرسنال.

وبعد اكتساح النادي الملكي، قال بطل العالم للصحفيين "كنا أقوياء بما فيه الكفاية، وأعتقد أننا دافعنا وهاجمنا بشكل جيد، لقد تمكنا من تسجيل 3 أهداف، في المقابل استقبلت شباكنا هدف، صحيح يبدو مزعجًا لكن هذا لا يهم، المهم أن نتذكر الفوز والطريقة التي حققنا بها الفوز، وبطبيعة الحال نشعر بتحسن وأن القادم سيكون أفضل".

وتابع "البايرن نادٍ كبير ولا يعرف سوى الفوز بالألقاب، وبالنسبة لنا كلاعبين، نعلم جيدًا إذا خسرنا مباراة أو اثنين في الموسم، ستكون بمثابة الأزمة للمشجعين، لكني لست قلقًا لأن لدينا فريق جيد جدًا والأجواء هنا رائعة، وستكون الأمور على ما يرام".

مقاتل ⚔️ - محارب🛡️- دبابة💪

الجندي المجهول 🕵️‍♂️- سد الجزائر المنيع🚫

قلب الجزائر النابض💚



ملك خط الوسط وصاحب الكلمة العُليا في السيطرة على منتصف الملعب👑

هذا اللي يسمونه محور الأرض يا سادة!🌍🎆



عدلان قديورة @AdleneGUEDIOURA أحد نجوم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.🔝#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/TKtHTzxDw3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

وسيواصل بايرن ميونخ استعداداته للموسم الجديد، بمواجهة ميلان وفناربخشة التركي في مباراتين وديتين، قبل الاصطدام ببوروسيا دورتموند، في مباراة السوبر الألمانية.