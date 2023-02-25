باع ريال مدريد من أجل فتاة؟ .. قصة مشجع وقع في الحب!

التقاها صدفة وأصبح مدمنًا لمباريات أتلتيك بيلباو!

بكلمات بسيطة كشف جييرمو كيلي مشجع ريال مدريد صاحب الـ 37 عامًا حالته بعد مقابلته لفتاة أحلامه التي لحسن حظه كانت مشجعة شغوفة بكرة القدم، حيث كتب في عمود الجماهير في صحيفة "إل بايس": "أنا رجل سعيد".

جييرمو أكد أن علاقته بصديقته كانت ولا تزال مصدر شغف بالنسبة له، بالرغم من أنه مشجع لريال مدريد وهي مشجعة لأتلتيك بيلباو وتحضر كافة المباريات التي تقام في ملعب سان ماميس.

وكتب: "البعض يتخيل أنني سعيد لأنني أرجنتيني وبلادي فازت بكأس العالم، لكنني سعيد بسبب العام ونصف الماضيين، حيث قابلت سيدة جميلة".

وأضاف: "رغم أنها تشجع أتلتيك بيلباو إلا أنها شغوفة للغاية بكرة القدم ولا تفوت أي مباراة، ورغم أنني أشجع ريال مدريد منذ الجالاكتيكوس الأول، إلا أنني أصبحت أحضر معها، هذا ما نفعله من أجل الحب".

وأكمل: "أعتقد أن ميريام وأنا محظوظان للغاية لأننا نعيش أوقاتًا جيدة، ولأننا لا نناقش أبدًا ما الذي نريد أن نفعله، لأننا نحب نفس الشيء وهو كرة القدم".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بينما يحل أتلتيك بيلباو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.