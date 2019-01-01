باستوري: لا توجد أي أعذار للهزيمة من مونشنجلادباخ إنها عار

روما سقط في الثواني الأخيرة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الأوروبي

أبدى خافيير باستوري، لاعب روما حزنه على خسارة فريقه في الثواني الأخيرة، من بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الأوروبي.

وسقط ذئاب العاصمة الإيطالية في فخ الهزيمة أمام مونشنجلادباخ، بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وقال باستوري في تصريحات عقبت اللقاء: "الهزيمة أمر مخيب للآمال، لقد لعبنا بشكل رائع في الشوط الثاني، خلقنا العديد من الفرص".

وواصل: "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، وشعرنا ببعض الإرهاق نظراً لضغط المباريات الفترة الماضية، ولكن لا يمكن أن يكون هناك أي اعذار للخسارة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن نعلم بأننا بحاجة إلى تقديم مستويات كبيرة في إسطنبول، تنازلنا مساء اليوم عن عزيمتنا في الثواني الأخيرة نعتبرها عار".

ويستعد روما لمواجهة اسطنبول باشاك شهير الجولة القادمة، بينما يختتم مشواره في دور المجموعات أمام ولفسبرجر.