3 عوامل تدعم برشلونة لتنفيذ حلم لابورتا

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يرى مسؤولو برشلونة أن هناك عدة عوامل ترجح كفة النادي الكتالوني، لتحقيق حلم التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في صيف 2025.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة لديها فرصة للتعاقد مع هالاند بنهاية الموسم المقبل، لعدة أسباب أهمها رحيل مدربه في السيتي بيب جوارديولا، مع احتمالية تعرض النادي لعقوبات ضخمة قد تصل إلى الطرد من البريميرليج بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

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وأشارت إلى أن ضم هالاند هو السيناريو الأفضل لبرشلونة، لكي يكون خليفة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يستمر مع البارسا لموسم آخر، لكنه لن يكون قادرًا على اللعب أكثر من ذلك في ذلك المستوى لأن عمره سيصل آنذاك إلى 37 عاما، لذا تخطط الإدارة لضم هداف جديد.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن العلاقة القوية بين جوان لابورتا، رئيس برشلنة ورافائيلا بيمنتا وكيلة هالاند ممتازة، ومن الممكن أن يبني عليها النادي كثيرًا في المستقبل القريب، خصوصًا أن البارسا وضع خطة للتعافي اقتصاديًا وتحقيق دخل مالي كبير في صيف 2025، بالتزامن مع افتتاح ملعب "كامب نو" الجديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن الاجتماع بين بيمنتا وديكو المدير الرياضي لبرشلونة قبل شهر من الآن بالفعل تطرق للحديث عن إمكانية التعاقد مستقبلا مع هالاند، مشيرة إلى أن الهداف النرويجي يفضل اللعب للبارسا على ريال مدريد، حال رحل عن السيتي، لأنه سيكون النجم الأول للفريق وسيعيد مع كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد المرتقب، الصدام التاريخي بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الكلاسيكو.