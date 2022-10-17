باستخدام أغنيته .. رودريجو يسخر من برشلونة ودريك

نجم ريال مدريد يسخر من المغني الكندي دريك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سخر البرازيلي رودريجو نجم نادي ريال مدريد من المغني الكندي دريك ونادي برشلونة، بعد الفوز في الكلاسيكو يوم الأحد.

ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتمكن رودريجو من حسم الأمور لمصلحة ريال مدريد بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 90، حولها بنفسه في مرمى مارك أندريه تير شتيجن بعد دقيقة واحدة.

ماذا فعل رودريجو؟

البرازيلي الشاب قام بلمحة غير متوقعة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من برشلونة، والمغني الكندي دريك، الذي ظهرت علامته المميزة على قميص "البلوجرانا" خلال الكلاسيكو.

برشلونة، وفي ظل عقد الرعاية مع منصة "سبوتيفاي" للاستماع إلى الأغاني، فإن المنصة لها الحق في تغيير صورتها على قمصان "البلوجرانا" بأي طريقة تريد خلال الموسم.

وفي الكلاسيكو، احتلفت "سبوتيفاي" بوصول أغاني دريك إلى 50 مليار استماع عبر المنصة بوضع علامة "البومة" الخاصة به على قمصان برشلونة.

وبعد الفوز، قرر المهاجم البرازيلي الاحتفال عبر وسائل التواصل بوضع صورة للاحتفال بهدفه، وعلق عليها برسالة غامضة تقول: "خطة الرب".

وظن الكثيرون أن تعليق رودريجو يخص عادة دخوله بديلًا وتسجيله للأهداف في المباريات الهامة، وهو ما أصبح أمرًا يتكرر كثيرًا.

لكن في الحقيقة، فإن التعليق الذي اختاره رودريجو هو عنوان واحدة من أشهر أغاني دريك على الإطلاق، ووصل عدد مرات الاستماع إليها عبر منصة "سبوتيفاي" وحدها إلى أكثر من 2 مليار مرة.

سخرية رودريجو كانت أوضح ما يكون عبر خاصة "القصص" على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، حيث كان التعليق مصحوبًا برمز تعبيري ضاحك.

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دريك يخسر رهان الكلاسيكو!

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت من جانبها أن دريك قد خسر حوالي 600 ألف يورو، بسبب الرهان على فوز برشلونة في الكلاسيكو.

المغني الكندي كان واثقًا في فوز "البلوجرانا" على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأحد، لكن خسارة برشلونة قد كبدته الكثير من المال في نهاية المطاف.