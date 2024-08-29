الشرطة الفرنسية تحقق في اختفاء "مفزع" للاعب طائرة بدورة الألعاب البارالمبية!

حالة من الاستنفار لدى السلطات في باريس

واقعة مفزعة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، باختفاء مقلق لأحد أعضاء الوفد الرواندي المشارك في البطولة التي افتتحت أمس، الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية.

الشخص المتغيب هو لاعب كرة طائرة رواندي، لم يتم الكشف عن اسمه ومكان وجوده غير معروف حتى الآن، ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عنه إلا يوم الثلاثاء 27 أغسطس الجاري.

موقع "ريليفو" قال إن النيابة وصفت هذا الاختفاء بـ"المثير للقلق"، حيث غادر اللاعب القرية الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة لتناول العشاء في أحد المطاعم، وشوهد آخر مرة حوالي الساعة السابعة مساءًا يوم 20 أغسطس، وبعدها لم يعد، ولم يبلغ أحد عن هذا الحدث، قبل أن يتخذ سفير اللجنة الأولمبية الرواندية نفسه فرانسوا نكوليكييمفورا إجراءات بشأن الأمر، بالذهاب إلى باريس لمحاولة العثور عليه.

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وأوضح مصدر تابع للشرطة الفرنسية، أن نكوليكييمفورا ظهر في مركز "سان أوين" الواقع في منطقة سان دوني لمتابعة ملابسات القضية مع السلطات هناك، مما دفع مكتب المدعي العام لتحويل القضية إلى فرقة قمع الجرائم ضد الأشخاص.

وقامت السلطات بفتح التحقيق في الأمر وبدء عملية البحث، وذلك لمحاولة العثور على الشخص المفقود في أقرب فرصة ممكنة.

جدير بالذكر أن البطولة التي تم افتتاحها أمس، وستنتهي في 8 سبتمبر القادم، تم تأمينها بـ25 ألف شرطي و10 آلاف حارس أمن خاص و8 آلاف عسكري.