باريس يواصل عداء برشلونة.. النادي الفرنسي يفضل بيع نجمه لفريق آخر!

استمرار توتر العلاقة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة...

يستمر توتر العلاقة بين برشلونة، وباريس سان جيرمان، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوق الانتقالات، منذ تعاقد الفريق الفرنسي، مع نيمار من البلوجرانا في صيف 2017.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ستشهد عودة التوتر مرة أخرى، بعدما استهدف برشلونة، ضم تشافي سيمونز لاعب الفريق الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، يريد الرحيل عن حديقة الأمراء في الصيف المقبل، ولكن إدارة باريس، تريد بيعه إلى فريق لايبزيج الألماني.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن إدارة باريس، ترفض أن يخرج سيمونز، في إعارة مرة أخرى كي لا يختار اللاعب بعدها الانضمام إلى برشلونة، الذي أبدى اهتمامه بضمه.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان، يستهدف التعاقد مع عدد من نجوم برشلونة، في الصيف القادم وعلى رأسهم الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج.