باريس يفقد مبابي وحكيمي ويستعيد ميسي من جديد

الظهور الأول له منذ الفوز بالمونديال

أنباء سارة لعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بظهوره من جديد مع باريس سان جيرمان بعد حصوله على كأس العالم مع منتخب بلاده.

ميسي حصد مونديال قطر 2022 مع الأرجنتين في 18 ديسمبر الماضي، ولم يظهر بقميص الفريق الفرنسي منذ عودته إلى النادي من جديد.

الحساب الرسمي لباريس على موقع "تويتر" كشف عن تواجد صاحب الـ35 سنة بقائمة فريق المدرب كريستوف جالتييه لمواجهة أنجيه، غدًا، الأربعاء، بالجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة كذلك حضور سيرخيو راموس ونيمار مع غياب الثنائي كيليان مبابي وأشرف حكيمي عن صفوف الفريق.

يذكر أن باريس يحتل صدارة الدوري الفرنسي بـ44 نقطة بفارق 4 نقاط عن لانس أشرس منافسيه بعد 17 جولة من عمر البطولة.