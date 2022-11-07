باريس يريد التضحية بالثلاثي .. السبب مادي ورياضي!

لويس كامبوس يخاطر!

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يدرس بجدية إمكانية التخلي عن أحد نجوم ثلاثي خط الهجوم ليونيل ميسي أو نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميديا فوت"، ونقل عنه "لو 10 سبورت"، حيث أكد أن لويس كامبوس المدير الرياضي يدرس الوضع جيدًا وسيتخذ القرار المناسب قريبًا.

وبحسب ما ذكر "ميديا فوت" فالسبب الأول وراء الرغبة في إنهاء تلك الشراكة هو الوضع الاقتصادي، حيث يسعى النادي لمنح نفسه أفضلية في سوق الانتقالات.

بالإضافة إلى ذلك يرى كامبوس أن رحيل أحد النجوم من الثلاثي سيساعد الفريق على أن أكثر جماعية على المستوى الرياضي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد وقع في القرعة الخاصة بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونخ.