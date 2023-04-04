باريس يراقب مورينيو ويوجه أنظاره نحو "مُدمر حلمه" لخلافة جالتييه

علي سمير
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Jose Mourinho 2022-23Getty
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التكهنات مستمرة حول المدرب القادم للفريق الفرنسي

يدرس نادي باريس سان جيرمان الخيارات المتاحة أمامه، من أجل التعاقد مع بديل لمدربه كريستوف جالتييه في الموسم المقبل.

منصب جالتييه أصبح على المحك خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لخسارة 5 مباريات في الدوري الفرنسي منذ شهر يناير الماضي.

شبكة "RMC" الفرنسية أكدت أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق يحظى بتأييد كاسح داخل إدارة النادي الفرنسي، ولكن الفشل في التعاقد معه الصيف الماضي يجعل الأمور أكثر تعقيدًا.

ولذلك وجهت الإدارة أنظارها نحو يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ المُقال من منصبه، والذي نجح مؤخرًا في إقصاء باريس من دوري الأبطال قبل رحيله.

ويتم التفكير كذلك في العديد من المرشحين الآخرين، مثل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، أنطونيو كونتي المُقال من توتنهام، وكذلك لويس إنريكي الذي رحل مؤخرًا عن المنتخب الإسباني.

وتصر إدارة باريس على أن المدرب القادم يجب أن يكون من ذوي الخبرة في البطولات الكبرى، ولكن لم تحدث أي اتصالات رسمية حتى الآن.

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