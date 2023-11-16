باريس سان جيرمان يفتح باب الرحيل أمام مبابي .. وريال مدريد لم يعد المهتم الوحيد

الصراع على مبابي يصبح أقوى من أي وقتٍ مضى..

أصبح طريق نادي ريال مدريد الإسباني مفتوحًا من أجل التوقيع مع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة مجانية عندما ينتهي عقده في "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن باريس سان جيرمان يستبعد في الوقت الحالي تقديم عرض لتجديد عقد مبابي.

ويبدو أن باريس سان جيرمان ليس في عجلة من أمره، ونيته فقط أن يلتزم مبابي بما تم الاتفاق عليه في صيف 2022، ويفعل البند الذي يتيح له البقاء في "حديقة الأمراء" حتى يونيو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب المصدر نفسه، فإن باريس سان جيرمان يؤمن باستحالة دفع المزيد من المال إلى مبابي، على الرغم من كل ما يقوم به لصالح النادي داخل وخارج الملعب، والحل الوحيد لاستمراره هو تفعيل بند التمديد في عقده الحالي.

وفي ريال مدريد، هناك حالة من الهدوء الحذر انتظارًا لما ستسفر عنه الأحداث، حيث يحترم النادي الملكي لوائح "فيفا" ولن يقوم بأي خطوة نحو مبابي حتى الأول من يناير 2024.

وعلى صعيد متصل، كشفت قناة "سبورت 1" الألمانية أن تصريحات توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بشأن التوقيع مع مبابي وكونه أمرًا غير واقعي بالنسبة للنادي البافاري، تنافي الحقيقة.

ويبدو أن بايرن ميونخ لا يستبعد فكرة التوجه للتعاقد مع مبابي في الوقت الحالي، وسيفتح الباب أمام وصوله إذا لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.