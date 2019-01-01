باريس سان جيرمان يصدر بياناً بخصوص نيمار

النجم البرازيلي يثير الجدل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصدر باريس سان جيرمان بياناً رسمياً للرد على تصويت صحفي بخصوص تسبب نجمه البرازيلي نيمار بإصابة نفسه عبر طريقه لعبه.

وتعرض نيمار للإصابة أمام ستراسبورج الشهر الماضي، وسيغيب عن الملاعب لقرابة عشر أسابيع بعد تدخل عنيف من مدافع الخصم.

وأجرت قناة "RTL" تصويتاً حول مدى تسبب نيمار في إصاباته بسبب أسلوب لعبه، وهو ما أيده 84 بالمائة من المصوتين.

وقال باريس في بيانه: "أولاً، نملك شكوكاً كبيرة على مدى مصداقية هذا التصويت، وحتى لو أخذناها على محمل الجد، هل نبكي أم نضحك على تلك النتائج".

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(📽: IG/matteoguendouzi) pic.twitter.com/fpgd1yX85t — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

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وأتبع: "نطالب بتوقف تلك التصويتات الزائفة والتي لن تؤدي إلا لإبعاد عباقرة الكرة عن بطولتنا واللعبة التي نحبها جميعاً".

وختم باريس بنشر مقطع فيديو لمجموعة من مهارات النجم البرازيلي واحتفالاته.

ويلعب باريس سان جيرمان مساء الأحد أمام مضيفه ليون في قمة لقاءات الدوري الفرنسي على ملعب "جروباما".