باريس سان جيرمان يخضع من أجل حكيمي

باريس سان جيرمان ينحني لكنه لا يُكسر في ملف أشرف حكيمي

أصدرت تقارير صحفية أن الدولي المغربي، أشرف حكيمي الذي يتفق بالفعل مع باريس سان جيرمان، يقترب من نادي العاصمة.

مازال مسلسل أشرف حكيمي مستمرًا وأصبح اللاعب مرتبكا بخصوص الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل.

باريس سان جيرمان وحكيمي.. إلى أين وصلت الأمور؟

أصبح نادي العاصمة لديه هدف محدد للغاية هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق في مركز الظهير الأيمن. وهذا الهدف هو أشرف حكيمي.

وحسب قناة كاي سبورتس إيطاليا. يُقال إن باريس سان جيرمان مستعد لتلبية متطلبات النادي الإيطالي من خلال زيادة عرضه لللاعب المغربي.

ما هو موقف إنتر من حكيمي؟

يعلم الفريق الإيطالي، إنتر أنهم في موقع قوة، مدركين رغبة باريس سان جيرمان الشديدة في تجنيد اللاعب المغربي لتدعيم صفوف الفريق في هذا المركز.

وعلى الجانب الآخر يحتاج إنتر ميلان إلى السيولة هذا الصيف ويفضل التخلي عن أشرف حكيمي بدلاً من روميلو لوكاكو أو لاوتارو مارتينيز. ومع ذلك، فإن بطل إيطاليا لا يريد بيع لاعبه. فخطة إنتر هذا الموسم هي جني أكبر قدر ممكن من المال وبيع أقل عدد ممكن من اللاعبين.

أرقام حكيمي مع انتر هذا الموسم

انتقل حكيمي إلى إنتر قادما من بوروسيا دورتموند الألماني الذي لعب له على سبيل الإعارة، والذي لم يستطع شراء عقد اللاعب من ريال مدريد، ثم تم بيعه للإنتر بمبلغ يناهز 40 مليون جنيه استرليني.

حقق المغربي مع فريقه إنتر الفوز ببطولة الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عامًا، شارك في 45 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 مثلهم، جعلت منه العنوان الأبرز لوسائل الإعلام الإيطالية، وصنفته كواحد من أقوى الأظهرة الذين مروا بالفريق.

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