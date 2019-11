باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة صاعقة من متذيل ترتيب الدوري الفرنسي

تلقى باريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة من مضيفه ديجون، والذي حوّل تأخره بهدف لفوز بهدفين، في المباراة التي أُقيمت ضمن افتتاح الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

البي آس جي افتتح التسجيل في الدقيقة 19 عبر نجمه كيليان مبابي، وظن الجميع أن باريس في طريقه لزيادة غلته، ولكن العكس هو ما حدث.

فتمكن منير شويار من تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بخطأ فادح من الحارس كيلور نافاس، قبل أن يتمكن زميله جيه كاديز من أن يتقدم لفريقه في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

كتيبة توماس توخيل سيطرت بكل الطرق على أحداث الشوط الثاني ولكن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ما بين تألق الحارس السنغالي ألفريد جوميس وما بين سوء الحظ التي تجلى في فرصة باريديس بالدقيقة 69 والتي ارتطمت بالقائم بصورة غريبة.

ديجون، النادي الذي تأسس عام 1998، حقق الفوز الأول له في تاريخه على باريس سان جيرمان.

كما أن هذه الهزيمة قد تسببت في رقم قياسي سلبي لباريس، حيث تلقت كتيبة توخيل الهزيمة الثامنة لها في الدوري في 2019، وهو أكبر عدد هزائم في عام واحد منذ 2010.

8 - Paris have lost eight games in 2019, their worst tally in a year since 2010 (13). It’s also the first time since 2010/11 Paris lose three games after 12 games. Unusual. #DFCOPSG pic.twitter.com/G8DwGK06NE