عرض إنجليزي لضمه في يناير .. نجم باريس يتمرد ويطلب الرحيل لأسباب مالية!

النادي الفرنسي يرفض الاستسلام

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مهددًا بخسارة لاعبه نونو مينديش، بسبب تعثر المفاوضات بشأن التوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026.

باريس قضى الأسابيع القليلة الماضية في محادثات مع ظهيره الأيسر، لإقناعه بالتجديد، وتقدم بالعديد من العروض الرسمية التي قوبلت كلها بالرفض من الدولي البرتغالي.

شبكة "RMC Sport" قالت إن مينديش يعتقد أن الراتب الذي يقدمه باريس سان جيرمان لا يتوافق مع وضعه كلاعب أساسي، مما جعله يفكر في الرحيل عن النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأن هناك العديد من الأندية تراقبه وتريد ضمه.

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وأوضحت الشبكة أن مانشستر يونايتد يعتبر أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع صاحب الـ22 سنة، وتقدم بعرض لإقناعه بمغادرة حديقة الأمراء في الميركاتو الشتوي، وسط ترحيب مبدئي من لاعب سبورتنج لشبونة السابق بالانتقال إلى أولد ترافورد للعمل مع مواطنه المدرب روبن أموريم.

وفي الوقت الحالي يرفض باريس الاستسلام في هذا الملف، ويفضل عدم السماح للاعب بالرحيل هذا الشتاء، مع التمسك بالأمل في التجديد له خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأما من ناحية اللاعب، فهو ليس راضيًا عن الراتب المعروض عليه، وكذلك الدور الدفاعي الذي فرضه عليه المدرب لويس إنريكي هذا الموسم، حيث أصبح المدافع الشاب أقل استمتاعًا مع الفريق الفرنسي، ليدرس جيدًا فكرة الرحيل في أقرب فرصة ممكنة.

يذكر أن الدولي البرتغالي ظهر في 16 مباراة مع باريس هذا الموسم بكل البطولات، ونجح في تسجيل هدفين وقام بصناعة مثلهما حتى الآن.