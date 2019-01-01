هل يقود كافاني هجوم باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد؟

كافاني يسابق الزمن للحاق بموقعة ريال مدريد

فيسبوك تويتر بلال محمد

حملت التقارير الصحفية، بعض الأخبار السارة لمشجعي باريس سان جيرمان الفرنسي، حول مهاجم الفريق المصاب إيديسون كافاني.

سيكون إيدسون كافاني مهاجم الفريق، أمام ريال مدريد في افتتاح مباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء يوم 18 سبتمبر الحالي.

وتعرض المهاجم صاحب الـ 32 عاماً، إلى إصابة في عضلة الفخذ يوم 25 أغسطس الماضي، أمام تولوز، ولكنه بدأ في الشفاء، ومن المحتمل أن يشارك في مباراة ستراسبورج يوم 14 من الشهر الجاري.

سيواصل كافاني تدريباته هذا الأسبوع، ويخضع إلى فحص طبي في نهايته، سيتم على أساسه تحديد موعد مشاركته في المباريات من جديد.

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وسيفقد الفريق الفرنسي، خدمات لاعبه الشاب كيليان مبابي، بسبب الإصابة أيضاً في مواجهة ريال مدريد المنتظرة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، يلعب في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، برفقة ريال مدريد الإسباني، وكلوب بروج البلجيكي، وجلطة سراي التركي.