"نابولي فرط في ثروة مالية!" .. باريس سان جيرمان يتعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا رسميًا

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا...

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع خفيتشا كفاراتسخيليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن عقد باريس، مع النجم الجورجي، سيمتد إلى صيف 2029، وكلفت الصفقة خزائن الفريق الفرنسي نحو 75 مليون يورو.

وقال كفاراتسخيليا في تصريحات عقبت التوقيع: "إنه حلم أن أكون هنا، لقد أخبروني الكثير من الأشياء الإيجابية عن باريس، أشعر بفخر كبير بعد انضمامي لهذا الفريق العظيم، ولا أطيق الانتظار حتى الظهور الأول".

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ومن جانبه تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وقال: "كان خفيتشا مصممًا على أن يكون جزءًا من نادينا العظيم، أعلم أنه سيحقق جميع أهدافه معنا، نحن سعداء بتعزيز فريقنا".

وكان باريس سان جيرمان، قد أبدى اهتمامه باللاعب صاحب الـ 24 عامًا، منذ الصيف الماضي، وحاول التعاقد معه في صفقة ضخمة وصلت إلى 200 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات اللاعب الجورجي، وزميله فيكتور اوسيمين، إلا أن إدارة نابولي رفضت.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، يستعد لمواجهة لانس، مساء يوم غد السبت، ضمن مواجهات الدوري الفرنسي، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي، مساء الأربعاء القادم في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.