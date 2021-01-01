باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في إطار مباريات الذهاب لدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدف نظيف سجله ماركينيوس من رأسية متقنة

41 أوووووووووووووووووه نافاس يحرم فودين من تسجيل التعادل، تمريرة خاطئة من باريس يستغلها سيلفا ويمرر إلى فودين الذي يسدد كرة قوية ولكن الكوستاريكي يتألق ويتصدى للكرة

40 نيمار يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام رياض محرز معه، يطالب باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

39 نيمار يسقط متألمًا بعد اصطدامه بكانسيلو أثناء محاولة البرازيلي لمراوغة الظهير البرتغالي

38 عررررررضية خطيرة من دي بروين، ولكن باكير يشتت الكرة قبل أن تصل إلى بيرناردو سيلفا

33 أووووه كرة خطيرة تصل إلى مبابي، الذي يمررها إلى باكير، الهوولندي يسدد الكرة بقوة ولكن دفاع مانشستر سيتي يتصدى لها

31 أووووووووه خطأ من نافاس أثناء تمرير الكرة لفلورينزي، مانشستر سيتي يقطع الكرة وتُلعب كرة عرضية خطيرة ولكن دفاع باريس سان جيرمان ينقذ الموقف عن طريق باريديس وماركينيوس

30 بطاقة صفراء أولى في المباراة لجواو كانسيلو بعد تدخل قوي على مبابي

30 ضربة حرة غير مباشرة للسيتي يلعبها دي بروين ولكن نافاس يخرج من مرماه ويبعد الكرة عن مرماه

27 أووووووووووووووووووه باريس كاد أن يسجل الثاني من ضربة ركنية أخرى، ولكن رأسية باريديس تمر بجوار القائم

26 أوووووووووووه ضربة ركنية لباريس، يلعبها دي ماريا في المرمى مباشرًة ولكن إيدرسون ينقذ الموقف ويشتت الكرة لضربة ركنية آخرى

20 أووووووووووووه خطيرة للسيتي، طولية إلى بيرناردو سيلفا الذي تحرك خلف الدفاع بشكل رائع ولمس الكرة قبل أن يخرجها نافاس بصعوبة لضربة ركنية

14 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول باريس يسجل الهدف الأول عن طريق ماركينيوس، دي ماريا يلعب الضربة الركنية بشكل رائع تصل إلى البرازيلي الذي يلعبها برأسه في المرمى

13 تسديدة قوووووية من دي ماريا، تصطدم باللاعب رودري وتخرج لضربة ركنية جديدة لباريس

12 أووووووووووووه نيمار كان قريبًا من تسجيل الأول ولكن إيدرسون يتألق، تمريرات قصيرة متبادلة تصل للبرازيلي الذي يسدد بشكل رائع ولكن حارس السيتي يُخرج الكرة لضربة ركنية

11 عرررضية من دي ماريا بعد مجهود فردي رائع، ولكنها تخرج لضربة ركنية أولى في المباراة

4 تمريرة رائعة من جايي إلى فلورينزي الذي يلعب كرة عرضية ولكنها عالية جدًا على مبابي وتمر بسلام على دفاع السيتي

3 تمريرة رائعة من محرز إلى دي بروين ولكن ماركينيوس يتدخل في الوقت الحاسم ويشتت الكرة قبل أن تصل للبلجيكي

2 مرتدة لباريس، الكرة تصل إلى نيمار على الجهة اليسرى، البرازيلي يُسدد ولكن الكرة سهلة في يد إيدرسون

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر سيتي

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

كانسيلو - ستونز - دياز - والكر

رودري - جاندوجان - سيلفا

فودين - دي بروين - محرز



Your City team to take on PSG! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



🔷 #ManCity pic.twitter.com/WPIH1hFXNl — Manchester City (@ManCity) April 28, 2021

تشكيل باريس سان جيرمان

يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشينيو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



نافاس

باكير - كيمبيمبي - ماركينيوس - فلورينزي

جايي - باريديس

نيمار - فيراتي - دي ماريا

مبابي

تأهل الباريسيين لهذا الدور بعد إقصاء بطل السداسية وحامل اللقب فريق بايرن ميونخ بفارق الأهداف برغم الخسارة على ملعبه بهدف نظيف بعد أن كان قد فاز في الذهاب على ملعب أليانز أرينا بثلاثية مقابل هدفين، في حين أن السيتي صعد لنصف بصعوبة على حساب دورتموند بعد أن كرر فوزه على الفريق الألماني وقلب الطاولة في الشوط الثاني.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي وذلك في إطار مباريات ذهاب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب حديقة الأمراء.