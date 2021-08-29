باريس سان جيرمان ضد ريمس: ميسي على الدكة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة باريس سان جيرمان وريمس وذلك في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لموسم 2021/2022

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ريمس 0 × 1 باريس سان جيرمان

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدف نظيف سجله مبابي

45' تسديدة من ديالو ولكن رايكوفيتش يملس الكرة بأطراف أصابعه ويُخرجها لضربة ركنية

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب فيراتي بعد تدخل قوي على كيبال

41' يا الله! كاساما يلمح نافاس خارج مرماه، يحاول تسديد الكرة في المرمى بشكل رائع ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

38' أووووووووه عرررضية خطيرررة من كيبال ولكن نافاس يمسك بالكرة

25' مبابي ينطلق ويحاول أن يراوغ الجميع ولكن الكرة تطول منه، وتصل إلى حارس ريمس

باريس سان جيرمان يضغط بقوة من أجل الهدف الثاني

19' أوووووه فينالدوم كانت لديه فرصة لتسجيل الهدف الثاني، ولكنه تباطئ في تسديد الكرة ليتدخل دفاع ريمس ويقطع الكرة

16' جووووووووووووووووووووووووووووووول مبابي يفتتح النتيجة، يحرز الهدف الأول لباريس برأسية رائعة بعد عرضية أروع من الأرجنتيني دي ماريا

13' خطيررررة من ريمس، تمريرة رائعة من كيبال إلى البلال توريه الذي يسدد الكرة ولكنها بجوار القائم

9' أوووووووووه مبابي كاد أن يحرز الهدف الأول لباريس، تمريرة من حكيمي لمبابي الذي لعب الكرة بسن الحذاء ولكنها تمر بجوار القائم

7' تمريرة طولية إلى البلال توريه الذي كاد ينفرد بالحارس نافاس، ولكن حكم الراية يحتسب تسللًا على مهاجم ريمس

2' بداية حماسية لأصحاب الأرض، ريمس يحاول الاندفاع بحماس كبير

انطلاق المباراة

ميسي يتواجد على دكة بدلاء باريس سان جيرمان، في أول ظهور له في قائمة الفريق في الموسم

تشكيل باريس سان جيرمان:

قرر المدرب ماوريسيو بوكتينيو الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نافاس

حكيمي - كيرير - ماركينيوس - ديالو

فينالدوم - جايي - فيراتي

دي ماريا - مبابي - نيمار

تشكيل ريمس:

قرر المدرب جارسيا اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3-4-2-1

رايكوفيتش

عبد الحميد - فايس - جرافيلون

لوبي - كاساما - مونيتسي - فوكيت

كيبال - مبوكو

توريه

نجح الفريق العاصمي في تحقيق الفوز في الجولات الثلاثة الماضية على كل من ستراسبورج، تروا وبريس ليتصدر الترتيب مبكرًا، في المقابل تعادل خصمه في مباراة اليوم فريق ريمس في كل مبارياته السابقة مع مونبيليه، نيس وميتز، فهل يحقق المفاجأة اليوم أم يتلقى هزيمة ثقيلة متوقعة في أول مشاركة مترقبة لميسي؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة باريس سان جيرمان وريمس، في اللقاء الأول الذي يتواجد فيه ميسي في قائمة الفريق الفرنسي، ومن المُنتظر أن يُقام على ملعب أوغست ديلاون.