باريس سان جيرمان بدون بريق .. ميسي ونيمار يقولان وداعًا!

بداية حقبة جديدة في العاصمة الفرنسية

يبدو أن باريس سان جيرمان يستعد لعصر جديد بدون قائمة تكتظ بالنجوم العالميين بعد سنوات كان نهج النادي فيها التعاقد مع أبرز الأسماء العالمية أمثال نيمار دا سيلفا وجانلويجي دوناروما وزلاتان إبراهيموفيتش وغيرهم.

موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي نشر تقريرًا صباح اليوم الإثنين بعنوان "باريس سان جيرمان يستعد لرحيل نيمار وميسي"، في إشارة واضحة لتصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي حول سوق انتقالات الفريق والتى ستبتعد عن النجوم، حينما قال: "لم نعد نريد بريقًا لامعًا، إنها نهاية البريق".

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن باريس فائض الكيل به من ناحية نيمار بعد سنوات من مسامحته على رغبته في الرحيل وإعطائه عقد كبير، والصبر عليه في أزماته وإصابته المتكررة، ليكون هذا الموسم الأخير له مع الفريق عزمون العقد على بيعه.

بينما بالنسبة لميسي فإن إدارة نادي العاصمة الفرنسية ترى الانتظار حتى نهاية موسم الفريق في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم الشروع في تجديد تعاقد بطل العالم 2022 أو الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق، وبداية عهد جديد بدون نيمار وميسي.

يذكر أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ليس بعيد عن فكرة ترك حديقة الأمراء، حيث ينتهي عقده في صيف 2025، ما يعنى أن النادي قد يكون مهدد بفقدانه مجانًا في حالة عدم بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.