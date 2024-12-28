تحت إشراف كلوب .. ريد بول ترصد 10 ملايين يورو لبداية حلم إسقاط باريس

الخطة تبدأ في يناير

تستعد شركة ريد بول لبداية مشروعها القادم في كرة القدم الفرنسية، من خلال عملية تطوير نادي "باريس إف سي"، بهدف منافسة عملاق العاصمة الأكبر وهو باريس سان جيرمان.

في الأول من يناير، بدءًا من منتصف الليل، عند انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، ستجري ريد بول مناوراتها الأولى في باريس، لمحاولة جعل الكيان المغمور أحد أكثر الفرق طموحًا في كرة القدم الفرنسية، جنبًا إلى جنب مع عائلة أرنو من خلال شركتها القابضة.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن الهدف الرئيسي هو الصعود بالفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وهي المنافسة التي لم يظهر فيها النادي منذ 1979، وذلك بمساعدة الإمكانيات المالية الضخمة لشركة ريد بول وعائلة آرنو التي تعتبر إحدى أغنى العائلات في العالم.

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وأشارت إلى أن النادي سيحصل على 10 ملايين يورو كدعم مبدئي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد يمكنهم المساعدة على تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الفرنسي.

وما هو واضح أن التوجه الحالي ليس بجعل باريس إف سي نسخة طبق الأصل من باريس سان جيرمان، تعتمد على جلب الصفقات الضخمة، بل تطمح الإدارة في مشروع له هوية ويعتمد على جلب أفضل المواهب الشابة الموجودة بالمنطقة لمنافسة عملاق المدينة بل التفوق عليه.

وأوضحت "آس" أنه في البداية ظهرت تكهنات حول حصول النادي على 200 مليون يورو لتحقيق حلم الصعود للدرجة الأولى والظهور في المنافسات الأوروبية، ولكن هذا الأمر لن يحدث الآن، وربما نراه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولا تتسلح ريد بول بالأموال فقط في هذه الخطة، هناك العديد من الشخصيات البارزة أهمها على الإطلاق يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، والذي تم تعيينه كمدير لكرة القدم للشركة في مختلف أنحاء العالم، وسيحضر مباراة الفريق ضد أميان في 11 يناير القادم.

ومن المقرر أن يشرف الألماني على هذا المشروع، جنبًا إلى جنب مع ماريو جوميز، مهاجم منتخب ألمانيا السابق الذي سيتم الاستعانة به كأحد رؤساء المشروع البرازين خلف الكواليس.

جدير بالذكر أن باريس إف سي يعتبر في وضعية جيدة للغاية للصعود إلى الدوري الفرنسي للدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الثاني بالدرجة الثانية بـ31 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن لوريان المتصدر بعد 16 جولة من المنافسات.