النادي الفرنسي لديه طريق واحد فقط الآن.

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان أصبح يضع سيناريو وحيد فقط لقصة النجم الفرنسي كيليان مبابي ومستقبله.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي لا يريد مبابي في صفوف الفريق من جديد.

وأوضحت أن الخليفي يسعى بكل ما لديه من قوة لدفع مبابي خارج باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بالرغم من وجود أحاديث عن محاولات النادي دفعه لتجديد عقده.

وأكدت كذلك أن الخليفي لن يسمح للاعب أن يستمر هذا الموسم ويرحل بشكل مجاني بعدها، في ظل كل ما فعله في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد استبعد مبابي من قائمته المسافرة إلى اليابان لحضور الإعداد للموسم الجديد.