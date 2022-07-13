باريس الجديد؟ صندوق قطر للاستثمار يتحرك لشراء نادٍ إسباني

باريس لن يظل النادي الوحيد في المجموعة القطرية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى صندوق الاستثمار الرياضي القطري لشراء نادي إسبانيول.

ويمتلك الصندوق القطري ملكية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يترأسه رجل الأعمال القطري الشهير ناصر الخليفي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن ملاك النادي الكتالوني لا يمانعون بيع الفريق، وهم في انتظار العروض المقدمة.

حيث أن فريق إسبانيول الإسباني مملوك لبعض الملاك الصينيين، وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فهم يرغبون في بيع النادي.

سيكون هناك عرضان في المنافسة، الأول هو عرض صندوق الاستثمار الرياضي القطري، والثاني هو عرض من أمريكا الشمالية.

وأوضح التقرير أن فكرة ضم نادٍ آخر لمجموعة قطر الرياضية ليست بجديدة، لكن أصبح من الوارد تنفيذها على أرض الواقع الآن.

فيما أشار موقع " culturepsg" إلى استخدام فريق إسبانيول كورقة لتدعيم نادي باريس سان جيرمان من خلال شراء لاعبيه المميزين في الفترة المقبلة.

وتعد تلك التجربة القطرية مشابهة لما قامت به مجموعة "City Football Group" التي تملك أكثر من فريق رياضي في مختلف الدوريات أبرزهم بالطبع نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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