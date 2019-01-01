باريت: أخبار ميلان؟ مجرد إشاعات، لكن!

لاعب سامبدوريا على رادار الروسونيري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف دينيس باريت لاعب وسط سامبدوريا الأخبار التي تحدثت عن انتقاله للميلان هذا الصيف بالإشاعات، وإن رحب بخطوة اللعب لفريق كبير.

وكانت المصادر المتابعة للأخبار في كازا ميلان قد أفادت أن ماركو جامباولو المدير الفني لسامبدوريا هو الأقرب لخلاف جينارو جاتوزو في تدريب ميلان الموسم القادم، خاصة أنه اختيار باولو مالديني القريب من منصب المدير التقني للفريق.

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وأضافت تلك المصادر أنه في حال تم إعلان جامباولو مدربًا للميلان، سيطلب من النادي ضم باريت من السامب، إذ يراه البديل الأفضل لتيمو باكايوكو الذي قضى الموسم الماضي مع الفريق الإيطالي معارًا من تشيلسي وقدم أداءً مميزًا.

باريت سُئل عن تلك الأخبار فأجاب "قرأت تلك الأخبار، لكنها تبقى في إطار الإشاعات. لقد قلت دومًا أن حلمي هو التقدم خطوة للأمام. إن كان حلًا مرضيًا لسامبدوريا، فأنا أحب الذهاب لنادٍ كبير في أحد الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى".

يُذكر أن ميلان يمتلك حق شراء باكايوكو من تشيلسي هذا الصيف مقابل 35 مليون يورو، لكن عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا القادم قد يجعل تفعيل هذا البند مستحيلًا.