بارتوميو يشعل الجدل حول اتهامات فساد برشلونة: "هناك معلومة لابد أن يفسرها لابورتا!"

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تحدث جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة مجددًا عن اتهامات الفساد المتعلقة بفترته والتي تضمنت العقد المبرم مع شركة مملوكة لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبان السابق.

وقال بارتوميو: "في عام 2018، قررنا ترشيد الإنفاق لأقصى درجة، وأخبرني مساعديّ أن هذه الخدمة تكلف الكثير من المال فقررنا التوقف عنها".

وأردف: "كنت أنا الشخص الذي قطع هذه الخدمة، ليس لدي أي علاقة بالسيد إنريكيز نيجريرا ولم ألتق به من قبل، سنلتقي في وقت ما في الاتحاد، لكن الشيء الوحيد الذي تبادلناه هو التحية".

وأكد بارتوميو أن هذا العقد تم إبرامه في فترتي جاسبارت ونونييز والولاية الأولى للابورتا مشيرًا: "في فترة لابورتا الأولى كان يتقاضى مرتبًا أضخم مما اقتطعناه له، على لابورتا تفسير لماذا كان يعطيه راتبًا أكبر!".

وأشار بارتوميو متهكمًا: "يبدو أننا مع هذه الخدمة كنا نطلب المزيد من العقوبات علينا، الرجل لم تكن لديه قوة بين الحكام الذين لم نطلب منهم أي شيء، كنا مستائين من الأداء التحكيمي وذهبت إلى رئيس الاتحاد وأخبرته أكثر من مرة حول الأمر لكنهم كانوا يخبرونني دائمًا أن الحكام لجنة مستقلة".