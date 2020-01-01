بارتوميو: رودريجو على طاولة برشلونة وميسي لن يرحل

الصفقة تُطبخ على نار هادئة

اعترف رئيس برشلونة جوزيف ماريا بارتوميو، بشكل واضح وصريح، بأن مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو، من الأسماء المرشحة فوق العادة لتعويض لويس سواريز.

وجاءت تصريحات رجل الأعمال الكاتالوني، بالتزامن مع الأنباء المنتشرة في العديد من الصحف الإسبانية، عن اقتراب إدارة البلو جرانا من الحصول على توقيع هداف الخفافيش، لحل معضلة غياب السفاح الأوروجوياني.

وبعد استلامه جائزة "الأفضل في الليجا" من قبل صحيفة "ماركا" نيابة عن البرغوث ليونيل ميسي، قال رئيس النادي "رودريجو؟ نحن لا نتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى، لكن إذا سألتني عن رودريجو، فسوف أقول إنه على طاولتنا".

وأضاف "ربما نتعاقد مع مهاجم جديد أو نعتمد على مهاجم من فريق الشباب. هل تُفضل رودريجو؟ بصراحة أحب الكثير من المهاجمين".

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من جهة أخرى، سُئل عن مستقبل أسطورة النادي ميسي، فأجاب "سينهي مشواره مع برشلونة وقتما يشاء. إنه ارتبط بالنادي إلى الأبد ويعرف ذلك، لقد خاض مباريات كثيرة مع النادي على مدار سنوات طويلة، وجعلنا نستمتع بما يقدمه".

وختم حديثه عن ميسي "صحيح لم يتبق له سوى سنوات أقل من السابق، لكن لا يزال أمامه الكثير ليقدمه. الهزيمة من فالنسيا؟ لست قلقًا، فنحن نعمل بجد وكل شيء سيبقى مفتوحًا لأننا نريد المنافسة على الدوري، دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا".

وسيكون برشلونة على موعد مع ليجانيس مساء الأربعاء في مباراة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، بعدها بثلاثة أيام سيكون على موعد مع ليفانتي في واحدة من مواجهات الجولة الـ22 للدوري الإسباني، الذي يتصدره ريال مدريد بفارق 3 نقاط عن ليو ميسي ورفاقه.