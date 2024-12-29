ساخرًا من وضعه في برشلونة.. بارباسترو يعلن ضم داني أولمو!

بارباسترو يسخر من وضع برشلونة...

بدأ فريق بارباسترو، الاستعداد لمواجهة برشلونة، في كأس ملك إسبانيا، بطريقة مختلفة وسخر من الوضع الاقتصادي للفريق الكتالوني، وأعلن التعاقد مع داني أولمو، لاعب البلوجرانا.

ويستضيف بارباسترو، نظيره برشلونة، مساء السبت المقبل ضمن مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، ومن المنتظر أن يستضيف ملعب بارباسترو البلدي، اللقاء.

واستغل فريق بارباسترو، الاحتفال بـ "يوم الأبرياء" في إسبانيا، ليعلن التعاقد مع داني أولمو، لاعب برشلونة، بعد تعثر الفريق الكتالوني، في تسجيل عقد اللاعب بسبب الأزمة المالية.

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وتحتفل إسبانيا يوم 28 ديسمبر من كل عام بـ "يوم الأبرياء" وهو نظير كذبة أبريل، في باقي دول العالم.

وتعاني إدارة برشلونة، في تمديد تسجيل عقد أولمو، بداية من الأول من يناير القادم، بسبب الأزمة المالية وعدم وصول الفريق الكتالوني إلى قاعدة 1:1.

ومن جانبه سخر فريق بارباسترو، من وضع برشلونة، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يظهر فيه أولمو بقميص الفريق وكتب: "حسنًا اليوم هو يوم الأبرياء، وبإمكاننا أن ننشر منشورًا نفيد فيه بأن أولمو، وقع لفريقنا".