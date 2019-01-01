باتو يفسخ عقده مع ناديه الصيني

اللاعب دفع قيمة الشرط الجزائي ورحل عن تيانجين الصيني

قرر ألكسندر باتو، لاعب تيانجين تيانهاي الصيني، فسخ تعاقده وحضر إلى التدريبات الصباحية لتوديع أصدقائه في الفريق.

فريق تيانجين تيانهاي تغير اسمه بعد اتهام رئيس النادي شو يوهاي في عدة قضايا خلال يناير الماضي، إذ كان اسم الفريق سابقًا تيانجين كوانجيان.

في سوق الانتقالات الشتوية كان باتو في البرازيل يتدرب بمفرده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من الفريق الصيني قبل أن ينضم لهم مطلع الموسم الجاري.

ولم يلعب نجم ميلان السابق في آخر مبارتين كما حذف كل ارتباط له بالنادي عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي.

لم يخسر يوفنتوس في آخر 26 مباراة لعبها خارج ملعبه في الدوري الإيطالي، أطول سلسلة له بدون هزيمة في تاريخ البطولة 🔝 pic.twitter.com/ifIga6Bhsz — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

جدير بالذكر أنّ باتو تواجد في مدينة بكين الصينية ومن المرجح انتقاله إلى بكين جوان.

ولعب باتو لصفوف ميلان الإيطالي بين 2007 حتى 2013 وحقق بطولة الدوري الإيطالي كما كان له تجارب قصيرة في تشيلسي وفياريال.