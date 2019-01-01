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الدوري الصيني الممتاز

باتو يفسخ عقده مع ناديه الصيني

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Getty Images
اللاعب دفع قيمة الشرط الجزائي ورحل عن تيانجين الصيني
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر ألكسندر باتو، لاعب تيانجين تيانهاي الصيني، فسخ تعاقده وحضر إلى التدريبات الصباحية لتوديع أصدقائه في الفريق.

فريق تيانجين تيانهاي تغير اسمه بعد اتهام رئيس النادي شو يوهاي في عدة قضايا خلال يناير الماضي، إذ كان اسم الفريق سابقًا تيانجين كوانجيان.

في سوق الانتقالات الشتوية كان باتو في البرازيل يتدرب بمفرده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من الفريق الصيني قبل أن ينضم لهم مطلع الموسم الجاري.

ولم يلعب نجم ميلان السابق في آخر مبارتين كما حذف كل ارتباط له بالنادي عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي.

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جدير بالذكر أنّ باتو تواجد في مدينة بكين الصينية ومن المرجح انتقاله إلى بكين جوان.

ولعب باتو لصفوف ميلان الإيطالي بين 2007 حتى 2013 وحقق بطولة الدوري الإيطالي كما كان له تجارب قصيرة في تشيلسي وفياريال.

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