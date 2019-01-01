باتريس كارتيرون: لا أفكر في الثأر من الترجي التونسي

المدرب الفرنسي يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، على أن مواجهة الترجي التونسي غدًا الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا أفكر في الثأر من الترجي، فالمباراة بين الرجاء والفريق التونسي، وليس بيني وبينه".

كارتيرون كان قد خسر مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وهو الأمر الذي حدث قبل إقالته بأيام قليلة.

المدرب الفرنسي تابع: "نسعى لتحقيق الفوز غدًا، ولا أنظر على أنها مباراة ثأرية، وأعتقد أنها بطولة مهمة جدًا، ويهمني التتويج بها".

باتريس كارتيرون أردف: "الترجي التونسي أفضل فريق في إفريقيا حاليًا، ونعلم هذا جيدًا، وجاهزون لمواجهته، وسنلعب بكامل قوتنا ولا نفكر إلا في الفوز".

ويواجه الترجي التونسي نظيره الرجاء المغربي، في كأس السوبر الإفريقي، باللقاء الذي سيقام في عاصمة قطر الدوحة.