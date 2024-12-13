"لقد أصبح سعوديًا الآن" .. باتريس إيفرا يكشف عن اهتمام كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان!

"الدون استبعد خيار آرسنال نهائيًا"

كشف الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن كواليس جديدة حول نقطة التحول في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رحيله عن ريال مدريد في 2018.

وغادر رونالدو النادي الملكي بعد مسيرة أسطورية في صيف 2018، ليبدأ رحلة قصيرة مع يوفنتوس قبل أن يعود إلى بيته السابق مانشستر يونايتد ومنه إلى النصر السعودي فريقه الحالي.

وأكد إيفرا في تصريحات لشبكة " RMC Sport"، أن زميله السابق في فريق الشياطين الحمر فكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان، بعدما اتخذ قراره بالرحيل عن ريال مدريد، قبل أن يغير وجهته في النهاية إلى يوفنتوس.

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وأضاف: "كريستيانو تلقى عروضًا من باريس سان جيرمان وآرسنال وتشيلسي في ذلك الوقت. كان ذلك قبل أن يوقع ليوفنتوس (في عام 2018)".

وتابع: "رونالدو حصر خياراته بين تشيلسي ويوفنتوس وباريس. قال إنه لن يذهب إلى آرسنال أبدًا. كان مهتمًا بالمشروع (الباريسي)".

وأردف: "يمكنك انتقاد كريستيانو، لكنه كان سيتكيف مع الدوري الفرنسي، كان سيبذل جهدًا كبيرًا. انظر إلى ما يفعله في المملكة العربية السعودية الآن. لقد أصبح سعوديًا!".

وكان إيفرا (43 عامًا) قد أعلن اعتزاله كرة القدم في 2019، بينما يستمتع رونالدو حاليًا بفترة راحة منتصف الموسم قبل العودة إلى العمل مع النصر في أوائل عام 2025.