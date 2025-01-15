"صنعتم منتجًا وهميًا" .. تعليق مثير للجدل من باتريس إيفرا عن مقارنة كيليان مبابي بتييري هنري

هذا ما قاله إيفرا عن مبابي ومقارنته بهنري

أثار النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، لا يجب أن يُقارن أبدًا بأسطورة كرة القدم الفرنسية تييري هنري.

مبابي، الذي يشتهر بسرعته الكبيرة وقدرته على إنهاء الهجمات، يُقارن منذ فترة طويلة بهنري، خاصة بعد أن اقترب من تحطيم رقمه كأفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا، حيث يفصله عنه ثلاثة أهداف فقط.

ورغم الإشادة التي تلقاها مبابي حتى من هنري نفسه، الذي صرح بأن مهاجم ريال مدريد تجاوز مسيرته المهنية بالفعل، فإن إيفرا يرى الأمور من منظور مختلف.

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في حديثه عبر قناة RMC Sport، قال إيفرا:"عندما تقولون إن مبابي هو أفضل لاعب أو واحد من الأفضل، أفكر: إنه لم يقترب حتى من مستوى جان بيير بابان".

وأضاف: "لا تقارنوا مبابي بتييري هنري لا تفعلوا ذلك، لقد صنعتم منتجًا وهميًا بالنسبة لي، مبابي يتلقى الكثير من الانتقادات، لكن عندما تتحدثون عن أفضل اللاعبين في العالم، هل شاهدتم أداء هنري؟ أنتم تضعون أشخاصًا على منصات لا يستحقونها".

ورغم الانتقادات، يمتلك مبابي سجلًا حافلًا، إذ حقق كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية مع فرنسا، بالإضافة إلى ألقاب الدوري الفرنسي مع موناكو وباريس سان جيرمان.

ومع انتقاله إلى ريال مدريد، يتطلع مبابي لإضافة المزيد من الإنجازات إلى مسيرته، خاصة دوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية، اللتين لم يتمكن من تحقيقهما خلال فترته في فرنسا.

تصريحات إيفرا جاءت في وقت يشهد فيه مبابي موجة من الانتقادات منذ انتقاله إلى ريال مدريد، وبينما دافع هنري عن اللاعب، إلا أن وجهات النظر المتباينة حول مبابي تثير نقاشًا واسعًا حول مكانته في تاريخ كرة القدم الفرنسية والعالمية.