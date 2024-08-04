"باب برشلونة مفتوح" .. هانسي فليك يُعلق على تألق باو فيكتور ضد ريال مدريد بالكلاسيكو

المدرب الألماني يُشيد بتألق فيكتور

علق المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، على فوز فريقه بالكلاسيكو ضد ريال مدريد، متحدثًا عن تألق مهاجمه باو فيكتور وقيادته للبلوجرانا لتحقيق الانتصار.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل باو فيكتور هدفي الانتصار، بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد نيكو باز.

وقال فليك خلال تصريحات عقب المباراة نقلتها "ماركا" الإسبانية: "سنرى ما سيحدث، باو فيكتور سجل 3 أهداف في مباراتين، فهذا الأمر ليس سيئًا على الإطلاق، فهو يعرف كيف يُسجل وهذا الأمر جيد بالنسبة له، باب الفريق مفتوح دائمًا".

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وأضاف المدرب الألماني: "نمتلك لاعبون تبلغ أعمارهم 16 و 17 و 18 عامًا، فهذا أمر رائع وفرصة جيدة لهم لإظهار ما يمكنهم فعله مع الفريق".

وعن الفوز على ريال مدريد قال فليك: "كنا نعلم أنها مواجهة كلاسيكو، رغم أنها مباراة تحضيرية للموسم، وأخبرت لاعبي فريقي بأننا نريد أن نتحسن على أرض الملعب مقارنة لما قدمناه ضد مانشستر سيتي، وأعتقد هذا ما حدث وقمنا بعمل رائع".

واختتم فليك تصريحاته قائلًا: "في بعض المواقف نتعمق أكثر من اللازم ونضغط على لاعب الخصم الذي يمتلك الكرة، وعلينا أن نضغط خلال الـ90 دقيقة".