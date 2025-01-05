"سأطيح به في غضون 10 ثوانٍ" .. مدافع مايوركا يسخر من فكرة مواجهة فينيسيوس في نزال ملاكمة

مدافع مايوركا يسخر من إمكانية مواجهة فينيسيوس جونيور في نزال للملاكمة

أثار مدافع ريال مايوركا، بابلو مافيو، الجدل بسبب تصريحاته حول مواجهاته المتكررة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

ومن المحتمل أن تتجدد المواجهة بين مافيو وفينيسيوس مساء يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني التي ستقام بمدينة جدة، حال عدم تعرض جونيور للإيقاف بسبب طرده الأخير ضد فالنسيا بالدوري الإسباني.

وخلال ظهوره عبر يوتيوب، أطلق مافيو تصريحًا ساخرًا حول إمكانية خوض مباراة ملاكمة مع فينيسيوس، قال ضاحكًا: "قد تكون هذه المباراة الأكثر مشاهدة في التاريخ، ليس لدي شك أنني سأفوز، سأطيحه بالضربة القاضية خلال 10 ثوانٍ فقط".

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وبدأت المواجهات الساخنة بين مافيو وفينيسيوس منذ عام 2021، حيث تكررت الاحتكاكات والتصريحات اللاذعة بينهما في مباريات ريال مدريد ومايوركا، مما جعل هذا الصراع أحد أبرز المواجهات الفردية في الدوري الإسباني.

وأوضح مافيو استراتيجيته لإيقاف فينيسيوس على أرض الملعب قائلاً: "أحاول دائمًا استفزازه لإخراجه عن تركيزه، الأمور تبقى داخل الملعب، لكنني أحب هذه النوعية من التحديات."

وتحدث مافيو عن تدخلاته العنيفة على فينيسيوس، مستذكراً واقعة في موسم 2021/22: "التدخل كان يستحق الطرد، قدمي ارتفعت بشكل واضح وكان خطأ فادحًا لا مبرر له، لكنني نجوت من العقوبة، حتى الآن، تصلني صور لهذا التدخل على ركبته".

كما أشار إلى تدخل آخر قبل شهرين قائلاً: "لم يكن تدخلاً يستحق الطرد، كنت محظوظًا أن الحكم الرابع كان قريبًا وشاهد الواقعة، كنت أهدف إلى ضرب الكرة لكنني أصبت قدمه".

وأبدى مافيو رأيه في قضية العنصرية التي يعاني منها فينيسيوس: "فينيسيوس يتأثر، وهذا أمر مفهوم، وإذا ذهبت إلى إفريقيا ووصفوني بالقذر الأبيض، سأشعر بالأذى، ما يتعرض له أمر سيئ ويجب إدانته، وجونيور يقوم بعمل جيد في التصدي لهذه القضية المهمة".

وأضاف: "لا أعتقد أنه يستفز الجماهير ليتم الإساءة إليه، قد يخطئ في بعض الأمور مثل أسلوب حديثه مع اللاعبين أو الحكام، لكنني لا أعتقد أنه يلعب على وتر العنصرية".

في ختام تصريحاته، تحدث مافيو عن الفرنسي كيليان مبابي وانتقاله إلى ريال مدريد: "سيكون مبابي أفضل مع ريال مدريد مقارنة بباريس سان جيرمان، الانتقال يحتاج إلى وقت للتأقلم، فهو إنسان، والميرنجي فريق من أعلى مستوى، وسيصبح مبابي أكثر تألقًا هناك".