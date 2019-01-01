بابلو ماشين: على ما يبدو ميسي يحب إشبيلية

مدرب إشبيلية يتحدث حول ليونيل ميسي بعد الهزيمة أمام برشلونة

فيسبوك تويتر يوسف حمدي

تحدث المدرب بابلو ماشين المدير الفني لنادي إشبيلية حول ليونيل ميسي، بعدما كان العنصر الأهم في خسارة فريقه أمام برشلونة.

وسقط إشبيلية على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام برشلونة، في المباراة المقامة بينهما في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكان ليونيل ميسي قد سجل ثلاثة أهداف من أصل 4، وصنع الهدف المتبقي للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

وعقب هذا التألق، صرح ماشين بعد المباراة بأن ميسي قد اعتاد التسجيل في شباك إشبيلية، وعلى ما يبدو فإنه يحب ذلك"

لدينا سؤال بسيط لكم ✋

هل لديكم كلمات لـ وصفه؟ 👀 pic.twitter.com/LiaRmtu9Gg — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وقال: "ليونيل ميسي يحدث الفارق في أي مباراة يحضر فيها، وهذا هو الفارق بينه وبين الجميع، أنه دائمًا ما يحدث الفارق"

وأضاف: "لقد سجل ميسي 35 هدفًا في جميع مشاركاته بقميص برشلونة أمام إشبيلية، على ما يبدو هو يحب هذا الأمر"

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يذكر أن ليونيل ميسي كان قد وصل إلى الهاتريك رقم 50 في مسيرته مع برشلونة، ورقم 44 في الدوري الإسباني فقط.