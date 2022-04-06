بابلو توري: هل يصبح نجم برشلونة الشاب بيدري الجديد؟

مع استمرار إعادة بناء برشلونة تحت قيادة تشافي ، قد يرى الجمهور قائد محتمل للفريق في المستقبل.

أصبح بيدر<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> قدم أداءً رائعًا أحد أفضل مواهب خط الوسط في كرة القدم في غضون 18 شهرًا فقط ، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2020 والفتى الذهبي كذلك.

لا يزال بيدري في التاسعة عشر من عمره ، وكان صعوده سريعًا للاعب في سنه ، وأهله لذلك أسلوب لعب برشلونة الذي اندمج فيه سريعًا رغم أنه قادم من لاس بالماس وليس خريج لا ماسيا.

نظرًا للنجاح الذي حققه في الدوريات الدنيا ، فربما لا يكون مفاجئًا أن برشلونة يتطلع الآن للحصول على جوهرة أخرى من نفس الدرجة.

في 4 مارس ، أُعلن أن الكتلان قد ضموا لاعب خط وسط راسينج سانتاندير بابلو توري مقابل 5 ملايين يورو، وهو نفس المبلغ الذي كلفه بيدري.

قد يتم دفع 20 مليون يورو أخرى إذا حقق توري بعض النجاحات خلال فترة وجوده في برشلونة ، ولكن حتى إن لم يتم فيبدو المقابل كبير على لاعب شاب في الدرجة الثالثة.

أصبح من الواضح على مدار الموسم الحالي أن توري مناسب لهذا المستوى ، بعد أن ساهم في 15 هدفًا في الدوري في 2021-22.

قال أريتز سولاباريتا ، الذي قدم توري لأول مباراة له مع فريقه في راسينج الموسم الماضي ، لجول: "عندما نتحدث عن تطور بعض اللاعبين ، فإن بابلو هو أحدهم".

"كانت الخطوة التي اتخذها هذا العام في كرة القدم كبيرة للغاية. العام الماضي ، برز بالفعل ، لكنه اتخذ هذا العام خطوة أخرى.

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"يبدو أقوى جسديًا. لا يزال صغيرًا جدًا ، لكن التطور الذي يشهده رائع."

لم يلاحظ برشلونة هذا التطور فحسب ، بل لاحظه أيضًا ريال مدريد ، الذي دخل في سباق مع منافسه في الكلاسيكو للحصول على توقيع توري.

كما كان ريال سوسييداد و وولفرهامبتون يراقبان تطوره عن كثب قبل أن ينقض برشلونة عليه ، حيث منح توري عقدًا مدته أربع سنوات يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو.

❗️[ÚLTIMA HORA]



✍️ Acuerdo para la incorporación de Pablo Torre



📝 Todos los detalles 👉https://t.co/SWsTPBRK8V 👈#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/eIe9eyeoCW — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) March 4, 2022

إذن ، ما الذي يجعل توري موهبة فريدة؟

بعد انضمامه إلى راسينج في عام 2015 ، شق طريقه عبر مختلف الفئات العمرية ، حيث أثار إعجاب المدربين بذكائه في اللعب والهدوء على الكرة وقدرته في الكرات الثابتة.

لفت ذلك انتباه سولاباريتا ، الذي ضمه إلى الفريق الأول في أكتوبر 2020 ، وشاهد لاعبه الشاب يسجل أربعة أهداف ويقدم خمس تمريرات حاسمة خلال مشواره الأول في كرة القدم.

يوضح سولاباريتا: "إنه قادر على السيطرة على الكرة ، والقيام بحركات أو تمريرات جيدة ، ولديه رؤية رائعة. وبعد ذلك هناك قدرته أمام المرمى.

"طلبنا منه العام الماضي أن يصل إلى منطقة الجزاء في كثير من الأحيان والآن يقوم بذلك. لديه تسديدة جيدة جدًا وهو بالفعل منفذ جيد للركلات الحرة.

"الأدوات والأسلحة التي يمتلكها تتزايد وهذا ما يجعله متميزًا عن البقية. يبلغ من العمر 19 عامًا ويتطور كثيرًا ، ويضع المزيد من الثقل في لعبته."

من الواضح أن توري لديه موهبة التطور ليصبح نجمًا في برشلونة ، لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه عندما يصل في النهاية إلى النادي هو إيجاد دور في طريقة تشافي المفضلة 4-3-3.

يلعب الشاب في المركز رقم 10 في راسينج ، ويجد مساحة خلف المهاجم للعب في الثلث الأخير ، ولكن لا يوجد هذا المركز في برشلونة ، وربما يكون بدري هو اللاعب الأكثر تشابهًا في دوره.

يقول سولاباريتا: "بابلو ، سواء في صفوف الشباب أو في الفريق الأول ، لعب كلاعب خط وسط مهاجم ، خلفه اثنان من لاعبي الوسط التقليديين".

"من الواضح أنه مع الطريقة التي يلعب بها برشلونة ، سيتعين عليه التكيف مع الأدوار الجديدة ، على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

"بسبب قدرته على قراءة اللعب ، أعتقد أنه سيكون قادرًا على التعلم. أراه يلعب في العمق أو كجناح أيسر يضم إلى الداخل.

"سيحتاج إلى فترة من التكيف للتعرف على الآليات التي يمتلكها الفريق ، وكذلك الوظائف والمسؤوليات التي يطلبها المدرب في تلك المراكز ، لكن اللاعب لديه كل ما يحتاجه للقيام بذلك".

لم تتضح بعد الخطة المناسبة لتوري.

عند الإعلان عن توقيعه ، صرح برشلونة أنه سيتم دمجه في فريق ب ، وهو نفس ما قيل عن بيدري قبل أن يلعب جميع مباريات الدوري الإسباني باستثناء واحدة في موسمه الأول في النادي.

كان هناك أيضًا اقتراح بإمكانية إعارة توري إلى راسينج لموسم ، حيث يبدو فريق كانتابريا قريب من التأهل في الأسابيع القادمة ، مما يعني أنه سيلعب على مستوى أعلى من برشلونة ب.

ويخلص سولاباريتا إلى القول "إنه لاعب ذكي للغاية. وفي النهاية ، يعرف اللاعبون الأذكياء ما يتعين عليهم القيام به.

"على الرغم من امتلاكه تلك الموهبة الكروية والعقلية الفطرية ، عندما نتحدث عن فريق برشلونة الأول ، هذه كلمات كبيرة ... سيحتاج إلى وقت للتكيف."

برشلونة ، لحسن الحظ ، أصبح مكان يمكن فيه منح الوقت لمواهب مثل توري للتكيف.

قد لا يتم الاعتماد عليه مباشرةً كما حدث مع بيدري ، لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يصبح الدعامة الأساسية لفريق تشافي في السنوات القادمة.