"هذه أمنيتنا من بابا نويل" .. ليونيل ميسي يثير جنون جماهير الأرجنتين بهدية خاصة!

القميص الثاني في قبضة الأسطورة

مع حلول أعياد "الكريسماس" تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، هدية خاصة أثناء تواجده في مدينة روزاريو للاحتفال مع عائلته وأحبائه بالعيد مع انتهاء الموسم في الدوري الأمريكي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بانفيلد الأرجنتيني على منصة "X" (تويتر سابقًا)، صورة لميسي وهو يرفع قميص الفريق ويحمل رقمه المفضل "10"، وترك النادي تعليقًا: "إذا كنا سنطلب أمنية في الكريسماس من بابا نويل، فلنطلب بجد".

وتسببت هذه الصورة في جنون مشجعي الفريق الجنوبي في الأرجنتين، الذي لم يمر بأوقات سعيدة في عام 2024، حيث أنهى الموسم في المركز الـ27 وقبل الأخير برصيد 24 نقطة، متفاديًا الهبوط إلى الدرجة الثانية بنقطة واحدة فقط.

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وانهالت تعليقات الجماهير على التغريدة، مطالبين بتحويل هذا الحلم إلى حقيقة وإعادة ميسي إلى بلاده من بوابة الفريق الجنوبي، رغم صعوبة الأمر بالتأكيد لأن "ليو" لن يغادر إنتر ميامي في الوقت الحالي، وفقًا لعدد من التقارير الصحفية.

ولم يكن قميص بانفيلد، الهدية الأولى التي تلقاها ليونيل هذه الأيام، حيث حصل يوم الثلاثاء الماضي على قميص نادي تشاكاريتا، كهدية من أعضاء برنامج البث المباشر للكومبيا والتقط صورة بقميص الفريق.