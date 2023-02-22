إيميليانو مارتينيز يسخر من اقتراحات تعديل قوانين الفيفا بشأن ركلات الجزاء!

ماذا قال؟

تعجب حارس مرمى الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، من أحد اقتراحات الفيفا، بتعديل أحد قوانين ركلات الترجيح.

وفازت الأرجنتين بكأس العالم بعد التغلب على فرنسا، بركلات الترجيح، وكان قد تمكن مارتينيز من صد ركلتين جزاء، بعد محاولات منه لتشتيت انتباه لاعبي الديوك.

وبعد تلك الحيل التي قام بها مارتينيز في نهائي كأس العالم، أفادت بعد التقارير أن الفيفا تدرس اقتراح وضع قوانين تمنع حارس المرمى من القيام بأي تصرفات غريبة أمام اللاعب المسدد لركلة الجزاء.

وتحدث مارتينيز لصحيفة ESPN، قائلًا:" لا أعلم إذا كنت سأفعل ذلك مرة أخرى، لقد أنقذت بالفعل ركلات الترجيح التي كان علي أن أنقذها".

وأضاف:" سيتعين علينا دائمًا التكيف مع القوانين الجديدة وما يريده الفيفا، لذلك لن تكون هناك مشكلة، سوف نتأقلم".

وأنهى حديثه قائلًا:" أنا سعيد لأننا تمكنا من مساعدة ميسي في الفوز بكأس العالم، آمل أن يواصل اللعب وأن هذه لم تكن نهائيات كأس العالم الأخيرة".