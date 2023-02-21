إيكر كاسياس يهاجم برشلونة: لا طرد ولا ركلات جزاء لمدة عامين!

قضية نجريرا تسيطر بشكل كامل على وسائل الإعلام الإسبانية..

تسيطر قضية نجريرا على وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد الكشف عن قيام نادي برشلونة بدفع المال إلى خوسيه إنريكيز نجريرا النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

الحديث عن تلك القضية تشعب بالفعل، ووصل إلى النجوم السابقين في كرة القدم الإسبانية، مثل جيرارد بيكيه نجم برشلونة في ذلك الوقت، وإيكر كاسياس قائد ريال مدريد السابق الذي رحل عن النادي الملكي في 2015.

وتحدث الثنائي عن تلك القضية عبر حساب بطولة "كينجز ليج" التي يديرها بيكيه، عبر موقع "تويتش"، حيث تجادل الثنائي حول معاملة الحكام للغريمين خلال تلك الفترة.

وقال بيكيه: "برشلونة وريال مدريد استفادا كثيرًا من الحكام"، قبل أن يجادل كاسياس بأن النادي الكتالوني حصل على المزيد من المزايا التحكيمية.

وقال كاسياس في رده: "من المذهل أن فريقًا ما لم يتم احتساب ركلة جزاء ضده أو تعرض أحد لاعبيه للطرد لمدة أكثر من عامين".

وواصل كاساسياس رده على بيكيه: "هل فشل المنافسون في الوصول إلى منطقة جزائكم عندما كنتم تلعبون التيكي تاكا الخاصة بكم؟".