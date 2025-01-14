"أحدثت الفوضى في غرفة الملابس".. نجم إنتر السابق يكشف الجديد عن علاقة إيكاردي وواندا ويعلق على "خيانة كيتا بالدي"

ماذا قال رانوكيا؟

يتواصل الجدل بشأن علاقة ماورو إيكاردي وواندا نارا، اللذان يخوضان معركة قضائية في المحكمة في أعقاب انفصالهما المؤلم.

وكشف مدافع إنتر السابق أندريا رانوكيا عن معلومات مهمة حول الزوجين السابقين، انطلاقًا من الشائعات التي تشمل أيضًا كيتا بالدي، الذي كانت تربطه علاقة سرية مع واندا.

وقال رانوكيا في بودكاست "Calcio Selvaggio": "واندا-إيكاردي-كيتا؟ لم ألاحظ أي شيء، غرفة تبديل الملابس في الدوري الإيطالي ليست مثل الأصدقاء في البار، المصالح والضغوط هائلة".

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وأضاف: "بعد انتهاء التدريب، لا تسمع من زملائك شيئًا حتى اليوم التالي، هل يستمع أحدٌ لزوجات الأصدقاء؟ مع واندا وإيكاردي، حدث كل شيء حقًا. في كل مرة كان هناك برنامج تيكي تاكا (واندا عملت فيه)، كان المسؤول الصحفي يعرق بغزارة في اليوم التالي، كان يظهر كل شيء".

وواصل: "الزوجات عندما يتحدثن عن غرفة تبديل الملابس، يُحدثن دائمًا فوضى، غرفة تبديل الملابس مقدسة، ما الذي كان بإمكان إنتر فعله؟ إنها الزوجة التي كانت تذهب إلى التلفزيون وليس اللاعب".

وأوضح: "كان إيكاردي لاعبًا قويًا جدًا، في آخر 30 مترًا لم أرَ مثله سوى القليل، كان القائد والرقم 9 والهداف، ثم كان لديه زوجة لم تساعده وكانت تُحدث كل هذه الفوضى الإعلامية، كان عليه أن يُدير الملعب، بالإضافة إلى كل ما يحدث خارجه".

وختم: "لم أكن صديقًا لماورو وواندا خارج الملعب، إحساسي، الذي نراه الآن أيضًا، هو أنها كانت تُسيطر عليه بشكل شبه كامل على المستوى النفسي، كانت تجعله يفعل كل ما تريده هي، هذا إحساسي".