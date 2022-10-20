إيقاف لمدة أطول؟ قرار جديد من "كاس" بشأن منشطات المولد

المولد قد يتم إيقافه مرة أخرى

كشف جراح الظفيري؛ وكيل أعمال فهد المولد جناح نادي الشباب، عن تطور جديد في قضية تناول الأخير للمنشطات، والتي تسببت في إيقافه مدة طويلة.

خطاب من محكمة كاس بشأن قضية المولد

الظفيري نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أنه تلقى خطابًا من محكمة الكاس، يفيد باستئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية، بخصوص قرار مجلس التحكيم بتخفيض عقوبة المولد.

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وجاء نص ما كتبه الظفيري كالآتي: "وصلنا خطاب من محكمة الكاس، يفيد باستئناف الوادا (لجنة مكافحة المنشطات الدولية)، بخصوص قرار مركز التحكيم بتخفيض عقوبة موكلنا اللاعب فهد المولد".

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وتابع: "وهذا إجراء روتيني ومتوقع، وسيقوم محامي اللاعب باستكمال الإجراءات القانونية، حيث من المتوقع تشكيل الهيئة التحكيمية خلال الأسابيع القادمة".

هل يتم إيقاف المولد مدة أطول؟

وصدم القانوني أحمد الأمير، وكيل أعمال جراح الظفيري، حيث أكد على أن الخطاب ليس إجراء روتينيًا كما ادعى الظفيري في تغريدته.

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الأمير نشر هو الآخر تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" يؤكد خلالها على أنه من الممكن عودة إيقاف المولد بنسبة تتعدى الـ50% وبمدة أطول، وقد يتم إيقاف اللاعب مؤقتًا.

نص تغريدة الأمير جاء كالآتي: "ذلك ليس إجراء روتيني؛ ذلك يعني إمكانية عودة إيقاف اللاعب بنسبة أكبر من 50% وبمدة إيقاف أطول، ومن الممكن أن يتم إيقافه مؤقتًا بالتدبير الوقتي".

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